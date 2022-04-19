BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Daha önce büyüyen karnıyla objektif karşısında poz veren Kahveci, gönderisine, "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Jr. Kahveci..." notunu düşmüştü.

Gözde Kahveci'nin paylaşımına kayıtsız kalmayan İrfan Can Kahveci de yaptığı yorumla bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

Futbolcu, eşine, "Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum." sözleriyle seslenmişti.