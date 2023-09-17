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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Antalyaspor karşısında 1 gol, 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:06
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        Oyuna girdi, maçı çevirdi!
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        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti.

        Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde attığı 4 golde takımının gruplara kalmasında önemli rol oynayan İrfan Can, Süper Lig’de de ilk golüne Antalyaspor karşısında ulaştı.

        Müsabakada sakatlanan Cengiz Ünder’in yerine 5. dakikada oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, maçın 56. dakikasında kafayla topu filelere gönderdi. Milli futbolcu, 80. dakikada Szymanski’nin golünde de asist yapan isim oldu.

        28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 gol, 4 asist yaparak kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.

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