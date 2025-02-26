İrfan Can Eğribayat'tan minik Fenerbahçe taraftarına büyük jest
Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, minik bir taraftarın evine giderek maçta giydiği imzalı formasını hediye etti.
Giriş: 26.02.2025 - 13:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:51
Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'tan yürek ısıtan hareket... Başarılı kaleci, küçük bir Fenerbahçe taraftarının evine giderek, maçta giydiği imzalı formasını hediye etti.
Minik taraftarın hayalini gerçekleştiren İrfan Can'ın bu hareketi takdir topladı.
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