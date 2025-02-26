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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'tan minik Fenerbahçe taraftarına büyük jest - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat'tan minik Fenerbahçe taraftarına büyük jest

        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, minik bir taraftarın evine giderek maçta giydiği imzalı formasını hediye etti.

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        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 13:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:51
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        İrfan Can'dan minik taraftara büyük jest
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        Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'tan yürek ısıtan hareket... Başarılı kaleci, küçük bir Fenerbahçe taraftarının evine giderek, maçta giydiği imzalı formasını hediye etti.

        Minik taraftarın hayalini gerçekleştiren İrfan Can'ın bu hareketi takdir topladı.

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