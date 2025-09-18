Habertürk
        İrfan Can Eğribayat: Özür dilerim - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat: Özür dilerim

        Fenerbahçe - Alanyaspor maçında hatalı bir gol yiyen kaleci İrfan Can Eğribayat, bir özür mesajı paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 23:19 Güncelleme: 18.09.2025 - 23:19
        İrfan Can Eğribayat: Özür dilerim
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçında hatalı bir gol yiyen kaleci İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı.

        İrfan Can, açıklamasında, "Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

        İrfan Can Eğribayat'ın açıklaması şu şekilde:

        Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum.

        Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm.

        Fenerbahçe'de olduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
