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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti

        Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 00:54 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:57
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        İrfan Can Eğribayat'ın acı günü!
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        Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat. Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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