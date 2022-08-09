"3 YILDIR SEVGİLİM YOK"

Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Sak, "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. En son 2017'de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok." yanıtını vermişti. İrem Sak, son sevgilisinin ise sektörden biri olduğunu ifade etmişti.