Sak'a geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay'ın başrol oynadığı sinema filminin galasında yaptığı gafı hatırlatılması üzerine, "Çekilen filmlerde eğlendiğinde oluyor, eğlenmediğinde oluyor. Ama neyi nasıl yansıtmak ve nasıl bir tavırla yansıttığın çok önemli aslında. Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba" diye cevap verdi.