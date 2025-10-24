Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, kaza sonrası çirkin paylaşımı ifşa etti: Allah'a havale ediyorum

        Ural Kaspar kaza sonrası çirkin paylaşımı ifşa etti

        İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, kendisi için yapılan çirkin paylaşımı ifşa etti; "Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çirkin paylaşımı ifşa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarparak Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora’nın bulunduğu yöne doğru savrulmuştu.

        Kazada; İrem Helvacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu üç kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        "Takipçisi olacağız"
        "Takipçisi olacağız"

        Ailesiyle birlikte ölümden dönen Ural Kaspar, sosyal medyada kendisi için yapılan çirkin bir paylaşımı ifşa etti. Söz konusu paylaşımda bir sosyal medya kullanıcısı, Ural Kaspar için şu ifadelere yer verildiği görüldü; "Korkunç bir olay ya... Dünden beri etkisinden çıkamadım. Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor. Bence hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı."

        28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getirmişti.
        28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getirmişti.

        Kendisi için bu sözleri sarf eden kişi için dava açacağını söyleyen Ural Kaspar; "Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İrem Helvacıoğlu
        #Ural Kaspar
        #Kaza
        #mesaj

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Habertürk Anasayfa