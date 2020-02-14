Geçtiğimiz günlerde de bir mekandan erkek arkadaşıyla ayrılan Helvacıoğlu, yanlış anlaşıldığını dile getirerek şunları söyledi:

"ESER NE ZAMAN SAÇ EKTİRDİ?' DİYE DÜŞÜNDÜM"

Geçen gün de 'Sevgilisiyle' diye yazmışlar. Bir arkadaşımlaydım. Haberi görünce 'Eser ne zaman saç ektirdi de, ne ara uzattı bu kadar?' diye espri yaptım.