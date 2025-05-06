İrem Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı
Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini sosyal medya hesabından duyurdu
Ekim 2024'te evlenen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği öğrenilmişti. 4 aylık hamile olan oyuncu, bebeğinin cinsiyetini paylaştığı video ile duyurdu.
Çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan İrem Helvacıoğlu, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını müjdeledi.
Oyuncu, paylaşımına; "Hayatımıza renk, neşe ve mucize getirecek olan küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı" notunu düştü.