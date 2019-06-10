Oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi ile pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına, "İrem Helvacıoğlu aşka geldi" yorumunu yaptı.

"NİŞANLANDILAR MI?"

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de aşk pozlarını paylaşmıştı. Çiftin paylaşımındaki alyans dikkatlerden kaçmamıştı. İkilinin paylaşımındaki o detay, "Nişanlandılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

"DÜĞÜN TARİHİNİ BİZE DE SÖYLESİNLER"

İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı diziden ayrıldığı da iddia edilmişti. Bir takipçisi Helvacıoğlu'nun paylaşımına, "Evlenmek için mi diziyi bırakıyorsun?" yorumunu yapmıştı. Ünlü oyuncu ise "Düğün tarihini bize de söylesinler, gidelim" sözleriyle "Evlilik" iddialarını ti'ye almıştı.