İrem Helvacıoğlu anne oluyor
Geçtiğimiz yıl ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun üç aylık hamile olduğu öğrenildi
Giriş: 18.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:18
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, 28 Ekim 2024'te hayatlarını birleştirmişti.
Çiftten, müjdeli haber geldi. Helvacıoğlu'nun üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Oyuncu, müjdeli haberi yakın dostlarıyla paylaştı. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz öğrenmedi.
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