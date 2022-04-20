Diş tedavisinden sonra hayatını kaybetti

DHA

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4´üncü sınıf öğrencisi İrem Arin, dün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi´ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla Gazi Caddesi´nde yürüyen Arin, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Arin, bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Arin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İrem´in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.