İrem Derici konserinde kavga çıktı

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı.
Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı.
KONSER YARIDA KALDI
Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi. Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" şeklinde kavga eden grubu uyardı. Kavganın uzaması üzerine İrem Derici, sahneden indi ve konser yarıda kaldı.
İREM DERİCİ'DEN AÇIKLAMA
Olaydan sonra açıklama yapan İrem Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bir enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan habersiz. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazi'm ile tekrar bir araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin." ifadesini kullandı.
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