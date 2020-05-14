Radyocu Rıza Esendemir ile 2014’te evlenip 2016’da boşanan İrem Derici, “Sizde ilk hangisi bitti?” sorusuna şöyle cevap verdi: İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz.