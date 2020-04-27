"TAM OLARAK SENSİN CEHALET"

Bunun üzerine şarkıcı, "Şimdi bu ne yani haç takmak yakıştı mı?" yorumuna, "Tam olarak sensin işte cehalet. Ya da ileri derece hipermetrop. Cahil..." şeklinde karşılık verdi.

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı, geçtiğimiz günlerde eski basketbolcu Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.