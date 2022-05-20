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İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü!

Önceki gün konser veren İrem Derici, bir hayranının, "Cem Belevi seni kaybetti!" sözlerine yanıt verdi. Belevi'den ikinci kez "ihanet" sebebiyle ayrılan ünlü şarkıcı, "Bırakın şu çöpü, eğlenmemize bakalım!" dedi

20.05.2022 - 08:21 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Belevi'den ikinci kez "ihanet" sebebiyle ayrılan ve şarkıcı için daha önce "iblis" ile "çeyrek popçu" ifadelerini kullanan İrem Derici, önceki akşam Türkiye Marka Zirvesi kapsamında konser verdi.

  • "HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

    Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, "Tatil var mı?" sorusuna, "21 mayısta Van'dayım. Oradan İzmir'e geçeceğim. İki gün Çeşme'deyim, beklerim. Selülit sezonumuz açılmıştır. Daha önceden de çektikleriniz var. 'Bunları da yeni çektik' diye koyabilirsiniz çünkü selülit yoğunluğum aynı. Hiçbir şey değişmedi. Boşuna spor yaptım, iki hafta bıraktım. Aynen geri geldiler. Bu kadar nankör bir spor görmedim. Bıraktığın anda her şey geri geliyor. Sonra oradan geri dönüyorum ve turne devam ediyor. Bu yaz tatil yapamayacağım." yanıtını verdi.

  • "AŞK YARIM KALIR AMA KONSER YARIM KALMAZ"

    Ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde konserinizde olaylar oldu." sözlerinin üzerine, "Sormayın arkadaşlar... Olaya tam hakim değilim. Ben konsere devam etmek istedim fakat bizim ses masası da tahrip gördüğü için devam edemedim. Çok üzgünüm, onlara bir sözüm var. Ben ne olursa olsun o konseri bir daha veririm. Aşkta yarım kalmak vardır ama konser yarım kalmaz." açıklamasını yaptı.

  • "BIRAKIN ŞU ÇÖPÜ!"

    Ardından İrem Derici, basın mensuplarının kendisine Cem Belevi'yi sormasına sinirlendi. Derici, Belevi'yle alakalı soruyu, "Bana çöp sormayın, olur mu?" diyerek, yanıtsız bıraktı.

    Konser sırasında da bir dinleyicisi şarkıcıya, "Cem seni kaybetti!" ifadeleriyle seslendi. İrem Derici, hayranına, “Bırakın şu çöpü, eğlenmemize bakalım!” cevabını verdi.

  • İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLDU?

    Bir dargın bir barışık aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz mart ayında ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı. Belevi, ayrılığın 96'ncı gününde İrem Derici'ye, 96 gül göndermişti. Bu hamlenin ardından ünlü ikili ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

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