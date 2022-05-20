"ALDATMA YOK"

Derici'nin bu sözlerinin ardından Cem Belevi de konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 'İhanet' iddialarını "Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı!" diyerek yalanlayan Belevi, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Çok değerli bir meslektaşım var, çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum, bir şeyler paylaşmış. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişki yaşıyoruz. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Fevrice ağzından çıkanlara, söylediklerine takılmıyorum. Canı sağ olsun. İçi rahat olsun, benim içim çok rahat.