Muhabirler, Derici'ye oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarını hatırlattı.

İrem Derici, konuyla ilgili şunları söyledi:

Kadına şiddet her dönemin gündemi. Dün oldu, evvelsi gün de, yarın da... Allah kahretsin ki olmasın ama buna pek diyecek bir şeyim yok. Taraflar mahkeme sürecinde, zaten konuşulması dahi beni geren bir durum. Keşke bunlar gündem olmasa. Bu sorular ne bana, ne de başkasına sorulmasa ama ne tarafta durduğum bellidir diye düşünüyorum.

Bu insanlar ünlü, tanınıyorlar diye bu böyle. Şurada arka mahallede kaç kadın bunları yaşıyor, kimin haberi var? Atıyorum 2 yıl önce yaşandı bu olay diyelim, ne oldu? Bir şey değişti mi? Ünlü ya da ünsüz fark etmiyor. Neyse konuyu kapatalım, çok sinirleniyorum.