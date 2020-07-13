Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.
Muhabirlerin ricasını kırmayarak mekan önüne çıkan Derici, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Ağustos ayında tatile çıkacağını söyleyen Derici, "Artık fit olmak istiyorum. Yeter artık, 4 yıldır selülit çekiyorsunuz. Gerçi umurumda değil. Hatta geçen sene arşivlere bakın. Gördüm sizinkileri, 'Buyurun, selülit şov var!' diye bağırdım. Çünkü baktığında çok boş ve saçma bir konu. İlk yaşadığımda çok üzülmüştüm. Sonra 'Bana ne' dedim, yapacak hiçbir şey yok" dedi.
Şarkıcı ayrıca, "Bunları da merak eden insanlar var. Selülit bağışık sistemi, dolaşımla alakalı bir sıkıntıdır. Dediğim gibi her yerim yedi yirmi dört selülit olsun, buyurun çekin. Hiç umurumda değil ama siz yine de çekmeyin. Ekim ayında da Harbiye'de konserim var. Tatilden gelir gelmez ona hazırlanacağım" şeklinde konuştu.
Muhabirler, Derici'ye oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarını hatırlattı.
İrem Derici, konuyla ilgili şunları söyledi:
Kadına şiddet her dönemin gündemi. Dün oldu, evvelsi gün de, yarın da... Allah kahretsin ki olmasın ama buna pek diyecek bir şeyim yok. Taraflar mahkeme sürecinde, zaten konuşulması dahi beni geren bir durum. Keşke bunlar gündem olmasa. Bu sorular ne bana, ne de başkasına sorulmasa ama ne tarafta durduğum bellidir diye düşünüyorum.
Bu insanlar ünlü, tanınıyorlar diye bu böyle. Şurada arka mahallede kaç kadın bunları yaşıyor, kimin haberi var? Atıyorum 2 yıl önce yaşandı bu olay diyelim, ne oldu? Bir şey değişti mi? Ünlü ya da ünsüz fark etmiyor. Neyse konuyu kapatalım, çok sinirleniyorum.
Öte yandan gazeteciler, "365 Days" filminin yıldızı Michele Morrone hayranı olan Derici'ye, "Dünyaca ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Rabia Yaman'ı sosyal medyada takip etti" sözlerini yöneltti.
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