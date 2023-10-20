REKLAM advertisement1

İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Dariush Mehrjui ve eşi Vehideh Mohammadifar, 14 Ekim akşamı başkent Tahran yakınlarındaki evlerinde ölü bulunmuştu.

İranlı yetkililer, Dariush Mehrjui ve eşinin evlerinde bıçaklandığını açıklamıştı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmalarda olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Olayın ardından İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere İranlı yetkililer tarafından taziye mesajları paylaşılmıştı.

ESAS KATİLLERİ TUTUKLANDI

Tesnim Haber Ajansı'na göre; konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazer el-Mehdi, konuya dair açıklama yaptı. Mehdi, hafta sonu eşi Vehideh Mohammadifar ile bıçaklanarak öldürülen yönetmen Dariush Mehrjui'nin 'asıl katilinin' tutuklandığını bildirdi.

"SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR" Cinayetle ilgili başlatılan polis soruşturması sırasında gözaltına alınanlar arasında yer alan kişinin olayın faili olduğunun doğrulandığını aktaran İranlı yetkili, "Bu cinayetin suç ortaklarını ve gizli yönlerini tespit etmeye yönelik soruşturmalar devam ediyor" dedi. ABD'DE ÖĞRENİM GÖRMÜŞTÜ Dariush Mehrjui, 1959'da UCLA Sinema Bölümü'nde okumak üzere ABD'ye taşınmıştı. Mehrjui, burada, kendisine oyuncularla nasıl çalışılacağını öğrettiğini söylediği efsane yönetmen Jean Renoir'ın öğrencisi olmuştu. Dariush Mehrjui, Memleketi İran'a döndüğünde, sinema kariyerinden önce 1964'de 'Pars Review' adlı kendi edebiyat dergisini kurmuştu. Mehrjui, 1969’da çektiği ikinci filmi 'Gav' ile İran sinemasının efsaneleri arasına girmişti. BİRÇOK ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANMIŞTI Dariush Mehrjui, kariyeri boyunca, 1998'de Chicago Uluslararası Film Festivali'nden 'Gümüş Hugo' ve 1993'te San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nden 'Altın Deniz Kabuğu' da dahil olmak üzere birçok ödül almıştı. Fotoğraflar: Instagram