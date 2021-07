İranlı çift cinayetinde 1 tutuklama!

DHA

Sapanca ilçesinde 1 Temmuz günü, sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı.

DHA'nın haberine göre arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu. Yapılan incelemenin ardından biri erkeğe, diğeri kadına ait cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesetlerin toplam 13 parçaya bölündüğü belirlendi.

Kadının göğsünde silikon, erkek cesedinin göğsünde ise ejderha dövmesi olduğu tespit edildi. Kadının göğsünden çıkarılan silikonun seri numarasından silikonu satan firma ve operasyonun gerçekleştiği hastane tespit edilmeye çalışıldı. Bu sırada öldürülen kişilerin emlakçılık yapan İran uyruklu M.Z. (39) ile eşi A.S. (40) olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, elde ettiği bilgiler doğrultusunda İran uyruklu A.M. isimli kişiyi gözaltına aldı. A.M. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftin, para meselesi nedeniyle öldürüldüğü düşünülürken, polis olay anında A.M.'nin yanında olduğu değerlendirilen kişileri belirledi. Polis, yurt dışına çıkma ihtimalleri de olan bu kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.