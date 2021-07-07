Parçalanmış cesetlerin kimlikleri belli oldu!

Kırkpınar Mahallesi'nde toprağa gömülü bulunan ceset parçaları üzerindeki incelemeler tamamlandı. Cansız bedenlerin yabancı uyruklu kadın A.S. ile M.Z'ye ait olduğu belirlendi.

AA'da yer alan habere göre, olaya ilişkin şüpheli A.M'nin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Kırkpınar Mahallesi'nde 1 Temmuz'da bir köpeğin ceset parçası taşıdığının görülmesi üzerine başlatılan araştırmada, Bağdat Caddesi Çimen Sokak'taki arazide toprağa gömülü ceset parçaları bulunmuştu.

İş makinesi yardımıyla toprak kazılarak çıkarılan ceset parçaları, olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırılmıştı.