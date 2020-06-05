İHA

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ABD'li asker Michael White’ın serbest bırakılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı teşekkür ve yeni anlaşma paylaşımına cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın teşekkür mesajına karşılık vererek, "Biz sizin yönetiminizin aksine karşılıklı insani ilişkilere sahibiz" ifadesini kullandı. Trump'ın yeni bir anlaşma teklifine de tepki gösteren Zarif, "Siz Başkanlık koltuğunuza geldiğinizde bizim zaten bir anlaşmamız vardı. İran ve diğer üye ülkeler anlaşma masasını terk etmedi” ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşma masasını terk ederek ahmakça bir kumar oynadığını belirten Zarif, "Bu yanlışı düzeltmek Washington yönetimine bağlı. Şu ana kadar çoğu ihraç edilen sizin danışmanlarınız aptalca bir kumar oynadı. Bu yanlışı ne zaman düzelmek istediğiniz size kalmış" açıklamalarını kaydetti.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'da 2 yıldır tutuklu olan ABD'li eski asker Michael White’ın serbest kaldığını duyurmuştu.

Trump, yaptığı açıklamada White’ın serbest kalmasından dolayı Tahran yönetimine teşekkür ederken "İran ile anlaşmanın mümkün olduğu görüldü” ifadesini kullanmıştı. Trump, bir sonraki paylaşımında ise İran'a yeni bir anlaşma önerisinde bulunarak, "Büyük bir anlaşma yapmak için ABD seçimlerini beklemeyin. Ben kazanacağım. Şu anda daha iyi bir anlaşma yapabilirsiniz." ifadelerini kaydetmişti.