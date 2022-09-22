INSTAGRAM VE WHATSAPP'A ERİŞİM ENGELİ

Londra merkezli olan NetBlocks yetkilileri, ülkenin diğer bölümlerinde ise WhatsApp ve Instagram’a erişimin engellendiğini bildirdi.

İran hükumeti bu tarz kesintileri daha öncede uygulamış bir ülke, geçtiğimiz zamanlarda yine büyük bir kesintiye uğrayan vatandaşlar Elon Musk’a Twitter üzerinden ulaşarak Starlink’i sunmasını istemişti. Musk ise İran hükumetinden Starlink için muafiyet isteyeceğini duyurmuştu.