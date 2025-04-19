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        Haberler Dünya İran ve ABD heyetleri Roma’da bir araya gelecek | Dış Haberler

        İran ve ABD heyetleri Roma’da bir araya gelecek

        İran ve ABD heyeti, Umman'ın ardından bugün İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:23
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        İran ve ABD heyetleri Roma'da bir araya gelecek
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        İran ve ABD heyetleri Roma’da bir araya gelecek.

        ABD ve İran heyetleri, geçen hafta Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan birinci tur müzakerelerin ardından bugün de İtalya’nın başkenti Roma’da nükleer krizini çözüme kavuşturmak için dolaylı müzakereler yürütecek.

        İran heyetine başkanlık yapan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ikinci tura İtalya ev sahipliği yapsa da ara buluculuk rolünü Umman’ın sürdüreceğini açıkladı.

        "Dengeli bir anlaşmaya varmak için"

        İtalya’nın başkenti Roma’da bugün yapılacak İran ile ABD arasında nükleer müzakerelere başlamaya ilişkin görüşmelerin ikincisi öncesi İran lideri Ali Hamaney’in siyasi danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Ali Şemhani, İran'ın “teslim olmak için değil, dengeli bir anlaşmaya varmak için” görüşmeye katıldığını belirtti.

        Şemhani, X sosyal medya platformunda paylaştığı gönderisinde ülkesinin ABD ile müzakerelerden beklentilerini açıkladı.

        Ali Şemhani, paylaşımında, İranlı müzakerecilerin dokuz ilke temelinde kapsamlı bir anlaşmaya varmak için Roma'ya tam yetkiyle gittiklerini belirterek, beklentilerini şöyle sıraladı:

        “Ciddiyet, garantilerin sağlanması, dengeli olunması, Libya/BAE modelinin uygulanmaması, yaptırımların kaldırılması, tehditlerden kaçınılması, müzakerelerde hızlı olunması, (İsrail benzeri) sorun çıkaranların kontrol altına alınması ve yatırımların kolaylaştırılması.”

        Şemhani, İran'ın “teslim olmak için değil, dengeli bir anlaşmaya varmak için” görüşmeye katıldığını vurguladı.

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