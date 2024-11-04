İran "işbirliği" iddialarını yalanladı

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İsrail'in iddiaları ve konuya dair ortaya çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail rejiminin" yetkililerinin İran'ın saldırı, suikast ve hassas bilgi toplamak için işgal altındaki Filistin topraklarında İran vatandaşlarıyla işbirliği yaptığını iddia ettiği aktarıldı.

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"Söz konusu iddialar asılsızdır ve mantık açısından bakıldığında da yanlış olduğu bellidir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Siyonist rejimin" her halükarda İranlı ve Müslüman kökenlilerden şüpheleneceği için İran istihbaratının "İranlı ve Müslüman olmayan" kişilerle irtibat kurmaya meyilli olduğuna işaret edildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.