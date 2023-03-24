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İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem oldu

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hoy kenti olan deprem 7 kilometre derinlikte oluştu. Hoy kentinin Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi

Giriş: 24.03.2023 - 06:44 | Güncelleme: ABONE OL
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
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AA

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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