İran’da terör saldırısı: 15 ölü, 27 yaralı

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İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Fars Eyaleti Valisi Muhammed Hadi İmaniye Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali, saldırının ardından alınan güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Teröristin hedefi muhtemelen cemaatle kılınan namazdı; alanın kapısının kapalı olması nedeniyle kötü niyetini Türbe'nin yanında gerçekleştirdi." dedi.

Cemaat namazlarının kılındığı alanın girişinin kapatılması ile saldırganın alana giremediğini belirten İmaniye, saldırganın yaralı olarak yakalandığını aktardı.

AA'nın haberine göre; Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı açıklandı.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ

Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ’ın saldırı plan detaylarının yer aldığı açıklama, örgütün sözde haber ajansı tarafından yayımlandı.

Açıklamada Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’ndeki saldırının DEAŞ unsurları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ: SALDIRI CEZASIZ KALMAYACAK

İran resmi ajansı İRNA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Şiraz’da bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Reisi, açıklamasında, Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik saldırının “kesinlikle cevapsız kalmayacağını” belirterek güvenlik güçlerinin olayı açıklığa kavuşturacağını ve saldırıyı tasarlayanlara ders niteliğinde bir cevap vereceğini söyledi.

“İran İslam Devrimi düşmanlarının işlediği suçlar listesine bir suç daha” eklendiğini belirten Reisi, “Şah Çerağ Türbesi'nde insanların şehit olması ve yaralanmasından dolayı bu kişilerin ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.