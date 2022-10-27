İran’da terör saldırısı: 15 ölü, 27 yaralı

İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı açıklandı.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Fars Eyaleti Valisi Muhammed Hadi İmaniye Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vali, saldırının ardından alınan güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Teröristin hedefi muhtemelen cemaatle kılınan namazdı; alanın kapısının kapalı olması nedeniyle kötü niyetini Türbe'nin yanında gerçekleştirdi." dedi.
Cemaat namazlarının kılındığı alanın girişinin kapatılması ile saldırganın alana giremediğini belirten İmaniye, saldırganın yaralı olarak yakalandığını aktardı.
AA'nın haberine göre; Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı açıklandı.
SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ
Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ’ın saldırı plan detaylarının yer aldığı açıklama, örgütün sözde haber ajansı tarafından yayımlandı.
Açıklamada Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’ndeki saldırının DEAŞ unsurları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ: SALDIRI CEZASIZ KALMAYACAK
İran resmi ajansı İRNA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Şiraz’da bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Reisi, açıklamasında, Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik saldırının “kesinlikle cevapsız kalmayacağını” belirterek güvenlik güçlerinin olayı açıklığa kavuşturacağını ve saldırıyı tasarlayanlara ders niteliğinde bir cevap vereceğini söyledi.
“İran İslam Devrimi düşmanlarının işlediği suçlar listesine bir suç daha” eklendiğini belirten Reisi, “Şah Çerağ Türbesi'nde insanların şehit olması ve yaralanmasından dolayı bu kişilerin ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
İHA'nın haberine göre; Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!