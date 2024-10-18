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        İran ile ABD güçleri arasında çatışma

        Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 01:10 Güncelleme: 18.10.2024 - 01:10
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        İran ile ABD güçleri arasında çatışma
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        Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Sebaa köyünde konuşlu İran destekli gruplar, yerel saatle 20.00 civarında ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

        ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken roketlerden birinin üssün içine düştüğü kaydedildi. Üste zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

        Üste konuşlu ABD güçleri de bu saldırıya karşılık, İran destekli grupların varlık gösterdiği Havicet Sakır, Cefra ve Murat köylerine top atışı gerçekleştirdi.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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