İran ile ABD güçleri arasında çatışma

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Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Sebaa köyünde konuşlu İran destekli gruplar, yerel saatle 20.00 civarında ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken roketlerden birinin üssün içine düştüğü kaydedildi. Üste zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

Üste konuşlu ABD güçleri de bu saldırıya karşılık, İran destekli grupların varlık gösterdiği Havicet Sakır, Cefra ve Murat köylerine top atışı gerçekleştirdi.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.