19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zarif, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yaptığı açıklamada, ABD makamları ve AB ülkelerinin ülkede benzin zammına tepki olarak yapılan gösterilerle ilgili çağrılarını eleştirdi.
ABD'yi İran halkına karşı "ekonomik terörizm" uygulamak ve ilaç ile gıdaların hasta ve yaşlılara ulaşmasını engellemekle suçlayan Zarif, böyle bir rejimin İran halkını savunma iddiasında bulunamayacağını ifade etti.
Tahran yönetimini "protestocuların gösteri hakkına saygı duymaya" çağıran AB ülkelerine de tepki gösteren Zarif, "Yasalar çerçevesinde yapılan itirazlar İran Anayasasının halka resmi olarak tanıdığı bir haktır. Bunun için İran'ı gayrimeşru ve yasa dışı isteklerine mecbur bırakmayı hedefleyen rejimlerin hatırlatmasına ve iki yüzlü desteğine gerek yoktur." eleştirisinde bulundu.
AA'nın haberine göre; AB ülkelerini "ABD'nin ekonomik terörizmine karşı hiçbir irade gösterememekle" suçlayan Zarif, söz konusu ülkelerin kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için İran'da kamu düzeninin bozulmasına ve kaos oluşturulmasına destek verdiğini savundu. Zarif, "Bu ülkeler, yaptıkları tehlikeli kışkırtmaların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır." görüşlerini paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma gününden bu yana devam eden gösterilere destek vererek İran halkının yanında olduğunu açıklamıştı. Bazı AB ülkeleri de Tahran yönetimine gösteri hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunmuştu.
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