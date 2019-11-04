ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana nükleer faaliyetlerine hız veren İran, 30 adet geliştirilmiş nükleer IR6 santrifüjü kuracağını açıkladı.

Açıklama, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'den geldi. Salihi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün 30 yeni santrifüj kurulmasına tanıklık ediyoruz. Bu İran'ın nükleer enerji alanındaki kapasitesini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Nisan ayında, Natanz'daki nükleer enerji tesisinde 20 adet geliştirilmiş IR6 santrifüjün kurulması talimatını vermişti.

İran yönetimi, Eylül ayı başında da uranyum zenginleştirmek için, yeni kurulan IR4 ve IR6 tipi santrifüjlere gaz enjekte edilmeye başlandığını duyurmuştu.

ABD yönetimi, geçen yıl, İran'la 5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. İran, o tarihten bu yana anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak bırakıyor.