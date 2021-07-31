Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır."