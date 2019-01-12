12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Fransa'ya nükleer anlaşmaya muhalif tarafların iddialarını tekrarlamaktan kaçınma çağrısında bulundu.
AA'nın haberine göre Kasımi, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Muhll'un İran'a yönelik balistik füze teknolojisinin kullanıldığı tüm faaliyetleri durdurma çağrısı üzerine yaptığı açıklamada, Paris yönetimini sorumsuzlukla suçladı.
Fransa'ya nükleer anlaşma muhalifleri tarafından ortaya atılan ve "doğru olmayan iddiaları" tekrarlamaktan kaçınması çağrısında bulunan Kasımi, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün iddiasının aksine İran'ın füze programının anormal hedefler için hazırlanmadığını ve BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olmadığını ileri sürdü.
BMGK'nın 2231 sayılı kararının hiçbir yerinde İran'ın, normal füze programı, savunma teknolojisi ve bilimsel uygulamalardan menedilmediğini savunan Kasımi, "İran'ın füze programıyla ilgili 2231 sayılı kararın yanlış yorumlanma ve uygulamaya geçirilme çabalarının sorumsuzca olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kasımi, İran'ın füze programının savunma amaçlı ve "tabii hakları" olduğunu belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Muhll, yaptığı açıklamada "Fransa, İran'ın füze programının BMGK'nın 2231 numaralı kararına uygun olmadığını hatırlatıyor." demiş, İran'a nükleer silah taşıyabilecek balistik füzelerle bağlantılı tüm faaliyetlerin acilen durdurulması çağrısında bulunmuştu.
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