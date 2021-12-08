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İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: "Nükleer müzakerelerde avantaj sağlamayacak"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarının nükleer görüşmelerde Washington için avantaj olmayacağını ifade etti

08.12.2021 - 02:55 | Güncelleme: ABONE OL
İran'dan ABD'ye yaptırım yanıtı
İran'dan ABD'ye yaptırım yanıtı
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AA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen nükleer müzakerelere işaret ederek, "ABD, Viyana görüşmelerinin ortasında dahi İran'a yaptırım uygulamaktan vazgeçmez." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; Washington'un İran'a yönelik attığı adımların birbiriyle çeliştiğini kaydeden Hatibzade, "Yaptırımları ikiye katlamak müzakerelerde (ABD'ye) avantaj sağlamayacak." ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı ve geçen hafta Viyana'da yapılan toplantılarda taraflar uzlaşamayınca müzakerelere 3 Aralık'ta ara verilmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, müzakerelerin 9 Aralık Perşembe günü tekrar başlayacağını açıklamıştı. ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran, nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran, Suriye ve Uganda’daki siyasi muhaliflere ve barışçıl protestoculara yönelik ciddi insan hakları ihlalleri ile ilişkili 15 yetkili ve 4 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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