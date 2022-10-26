İran'daki protestolar 40. gününde devam etti

AA

İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümünün 40. gününde başkent Tahran’daki birçok üniversitede gösteri düzenlendi. Sosyal medyada Amini'nin "kırkı" için yapılan eylem çağrıları sonucunda bugün başkent Tahran ve Amini’'nin memleketi Sakkız başta olma üzere birçok yerde protesto eylemleri gerçekleştirildi.

Tahran Üniversitesi öğrencileri, üniversite yerleşkesinde eylem yaparken üniversitenin Emirabad Yurdu’ndaki öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıklarına göre, yurda giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Öğrenciler sosyal medyada yayınladıkları görüntü ve mesajlarda, üniversitenin teknik fakültesinde yaşanan arbedede, emniyet güçlerinin plastik mermi kullandığını öne sürdü.

Yine Tahran’da bulunan Zehra Üniversitesi öğrencileri slogan atıp yürüyüş yaparken eylemlerinde okul duvarı ve giriş kapısının önüne kırmızı boya dökerek, tepki gösterdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Tahran Şehid Beheşti Üniversitesi öğrencilerinin protestosuna sivil milis güç Basic üyeleri ve üniversite güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle arbede yaşandığı görüldü. Başkent'te bulunan İslami Azad Üniversitesi Tahran Yerleşkesi ve Emirkebir Teknoloji Üniversitesinin yanı sıra birçok üniversite yerleşkesi ve yurdunda da gösteri düzenlendiği ileri sürüldü.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan net bilgi verilmese de Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. Eyleme katılan binlerce kişi de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.