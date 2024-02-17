İran'daki doğal gaz boru hatlarına yapılan saldırıların arkasında İsrail'in olduğu iddiası

İran'daki doğal gaz boru hatlarına yapılan saldırıların arkasında İsrail'in olduğu iddiası

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Amerikan New York Times gazetesinin Batılı yetkililere ve İran Devrim Muhafızları Ordusuyla ilişkili bir askeri stratejiste dayandırdığı habere göre, İsrail bazı bölgelere gaz akışını kesintiye uğratmak amacıyla 14 Şubat'ta İran içindeki iki büyük doğal gaz boru hattına sabotaj saldırıları düzenledi.

Adını açıklamak istemeyen Batılı bir yetkili, İsrail'in İran'daki saldırısının büyük ölçüde sembolik olduğunu, minimum hasara yol açtığını ve onarılmasının kolay olduğunu söyledi.

Batılı yetkili, İsrail'in bu saldırıyla, İran'a ülkede ciddi hasara yol açabilecek saldırıları düzenleme kapasitesine sahip olduğunun mesajını gönderdiğini ifade etti.

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Adı açıklanmayan Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı bir askeri strateji uzmanı da Tahran'ın, eylemin karmaşıklığı ve kapsamı nedeniyle saldırının arkasında İsrail'in olduğuna inandığını belirtti.

Söz konusu uzman, saldırının muhtemelen İsrail'in İran içindeki işbirlikçilerinin yardımıyla yapıldığının değerlendirildiğini aktardı.

Öte yandan Batılı yetkililer, 15 Şubat'ta Tahran'ın eteklerindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen başka bir patlamanın arkasında da İsrail'in olduğunu öne sürdü ancak yerel yetkililer, patlamanın fabrikanın yakıt deposunda meydana gelen bir kazadan kaynaklandığını açıkladı.

İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ve ilçesindeki doğal gaz ana dağıtım boru hatlarında 14 Şubat'ta sabaha karşı şiddetli patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Petrol Bakanı Cevad Ovci, patlamanın sabotaj saldırısı olduğunu belirterek, "Düşmanın planı, kışın ülkemizdeki birçok büyük şehir ve vilayete gaz akışını tamamen kesmekti." ifadelerini kullanmıştı.

İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli ise patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını bildirmişti.