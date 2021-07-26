İran'da protestolar devam ediyor

Başkentin en hareketli noktalarından biri olan Cumhuri Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerini protesto etti.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kalabalığın "diktatöre ölüm", "mollalar gitmeli" ve "ne Gazze ne Lübnan canım İran'a kurban" gibi sloganların yanı sıra 1979 yılındaki devrimin ardından devrilen İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi lehine de sloganlar attığı görülüyor.
İran'da yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok kentte protesto gösterileri düzenleniyor.
SU KESİNTİLERİ
Öte yandan ülkenin güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletinde de 15 Temmuz'dan bu yana kuraklık nedeniyle yaşanan su kesintilerine karşı eylemler yapılıyor.
İranlı yetkililer, Huzistan'daki gösterilerde şu ana kadar 5 gösterici ile bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Yetkililer ise göstericilerin provokatör gruplar tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. Uluslararası Af Örgütü ise güvenlik güçlerinin en az 8 göstericiyi öldürdüğünü iddia etmişti.
Görsel: 2009 yılına aittir.
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