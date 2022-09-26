İran'da protestolar devam ederken 20 yaşındaki kadın öldü!

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü, Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. Olayın ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı protestolar başlamıştı.