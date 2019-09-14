Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, İran’ın Chaldoran bölgesinde saat 18.33 sıralarında yerin 11.7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran’a sınır olan Van’ın Çaldıran ilçesinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin Türkiye-İran sınır bölgesinde meydana geldiğini ve şiddetinin 4.6 olduğunu duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ - 14 EYLÜL SON DEPREMLER

2019.09.14 18:33:39 38.6767 44.8232 19.4 -.- 4.6 4.6 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2019.09.14 18:02:36 35.0283 27.9030 5.6 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ 2019.09.14 17:44:10 38.1760 41.0388 7.0 -.- 1.8 -.- KAYADERE-SILVAN (DIYARBAKIR) 2019.09.14 17:22:33 39.6208 26.4258 7.9 -.- 2.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 2019.09.14 17:03:57 36.0848 35.9313 13.2 -.- 2.3 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 2019.09.14 16:47:18 38.1105 37.8388 5.0 -.- 3.0 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 2019.09.14 16:06:32 41.0353 43.8448 4.4 -.- 2.6 -.- IBISKOY-AKYAKA (KARS) 2019.09.14 15:57:03 38.1397 44.5038 28.1 -.- 2.8 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) 2019.09.14 15:49:13 39.1755 29.4442 3.8 -.- 2.7 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 2019.09.14 15:02:12 39.6177 26.4200 5.5 -.- 3.1 3.1 AYVACIK (CANAKKALE) 2019.09.14 14:45:59 40.7510 32.9672 5.0 -.- 4.4 4.5 YALIOZU-CERKES (CANKIRI) 2019.09.14 14:08:07 40.7242 33.1705 6.7 -.- 2.3 -.- SUNURLU-KURSUNLU (CANKIRI) 2019.09.14 14:02:00 38.0228 26.8950 6.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.09.14 13:52:07 39.8747 41.3223 5.0 -.- 2.1 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) 2019.09.14 13:39:40 40.7457 32.9688 5.4 -.- 3.4 3.6 YALIOZU-CERKES (CANKIRI) 2019.09.14 13:38:52 40.7153 32.8938 2.2 -.- 3.4 3.6 YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 2019.09.14 13:14:41 40.7337 33.0928 7.9 -.- 2.6 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) 2019.09.14 12:53:40 40.4583 27.7592 14.0 -.- 2.5 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR) 2019.09.14 12:20:33 38.1555 28.2117 15.6 -.- 1.3 -.- KARAMAN-KIRAZ (IZMIR)