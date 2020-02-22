İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

İran Sağlık Bakanlığı ülkede 10 koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve bu vakalardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tespit edilen son vakalarla birlikte İran'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı toplam 5'e yükselirken, enfekte kişi sayısı 27'e yükseldi.

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