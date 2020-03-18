18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarınca hazırlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) raporunda, "karantina uygulanmaması ve insanların virüsle mücadele konusunda yetkililerin açıkladığı talimatları dikkate almaması durumunda virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği" belirtildi.
Ülkenin en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ali Naki Meşayihi başkanlığındaki akademisyenlerden oluşan bilim heyetince hazırlanan rapor, "Tinn" haber sitesinde yayınlandı.
Raporda, koronavirüsün İran'daki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo ileri sürüldü.
KARANTİNA UYGULANIRSA ÖLÜ SAYISI 12 BİN
İlk ve en iyi senaryo "karantinanın tam anlamıyla uygulanması ve halkın, virüsten korunmak için açıklanan talimatlara harfiyen uyulması halinde" yaşanacakları anlatıyor.
İnsanların yüzde 80 oranında birbirlerinden izole edildiği bu senaryoya göre, salgının zirvede olacağı nisan ayının ilk günleri için vaka sayısı 120 bin, ölü sayısı ise 12 bin civarında öngörülüyor.
EKSİK KARANTİNADA ÖLÜ SAYISI 110 BİN
Ancak karantina uygulamasının eksik yapılması ve insanların temas seviyesinin yüzde 50'lerde olması durumunu içeren 2'nci senaryoya göre ise salgının zirvede seyredeceği nisan ayı sonları için vaka sayısının 300 bin, ölü sayısının da 110 bin civarında olması bekleniyor.
KARANTİNA UYGULANMAZSA ÖLÜ SAYISI 3,5 MİLYON
En kötüsü olan 3'üncü senaryoda ise karantina uygulanmaması ve insanların virüsten korunmaya yönelik talimatları dikkate almamaları durumunda yaşanacaklar ele alınıyor.
Toplum sağlığının daha kötüye gideceği öngörülen bu senaryoda, virüsün yayılma hızının yüzde 65 seviyelerinde olması bekleniyor.
Bu durumda salgının zirveye çıkma süresinin mayısın son günlerine kadar uzayacağı ve vaka sayısının yaklaşık 4 milyon, ölü sayısının ise 3 milyon 500 bin civarında gerçekleşeceği ifade ediliyor.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1135'e çıktığını, vaka sayısının da 17 bin 361'e ulaştığı ifade edildi.
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