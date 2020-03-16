İran'ın Başkent Tahran’da olayın gerçekleştiği iddia edilen ve sosyal medya üzerinden çok konuşulan bu video herkes tarafından merak ediliyordu. Sosyal medyayı ikiye ayıran bu görüntülerin ardından hazırlanan videonun kurgu olduğu öğrenildi. Görüntüleri hazırlayan kişinin ise Kanada’da yaşayan İran asıllı dijital sanatçı Amin Taghipour olduğu ortaya çıktı. Babasının cenazesi için İran’a giden ancak koronovirüs salgını nedeniyle ülke dışına çıkamayan Taghipour’un, ardı ardına yaşanan felaketleri bu video ile gündeme taşıdığı ifade edildi.

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