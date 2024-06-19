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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

        İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

        İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü, 120 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 02:51 Güncelleme: 19.06.2024 - 02:53
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        İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
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        İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı bildirildi.

        AA'nın İran resmi haber ajansı IRNA'ya dayandırdığı habere göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.

        2 EV HASAR GÖRDÜ, 4 KİŞİ ÖLDÜ

        Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

        120 KİŞİ YARALANDI

        Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

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