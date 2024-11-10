İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü | Dış Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü | Dış Haberler

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yarın düzenlenecek İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne program yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını dile getiren Pezeşkiyan, "Bu zirvenin, sizin çabanızla, Siyonist rejimin suçlarıyla Gazze ve Lübnan'daki savaşı durdurmada etkili ve somut sonuçları olacağından şüphem yok." dedi.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ise konuşmasında iki ülke ilişkilerinin her alanda en üst seviyeye çıkmasını ümit ettiğini belirtti.

Bin Selman, "İran-Suudi Arabistan ilişkileri tarihi dönüm noktasındadır. İki ülke ilişkilerinin her alanda en üst seviyeye çıkmasını ümit ediyorum." şeklinde konuştu. Yarın Riyad'da düzenlenecek zirvede İran'ı, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif temsil edecek.