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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, Riyad'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nden "İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak konusunda somut sonuçlar çıkmasını" beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 22:37 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:37
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        Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü
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        İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yarın düzenlenecek İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne program yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını dile getiren Pezeşkiyan, "Bu zirvenin, sizin çabanızla, Siyonist rejimin suçlarıyla Gazze ve Lübnan'daki savaşı durdurmada etkili ve somut sonuçları olacağından şüphem yok." dedi.

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ise konuşmasında iki ülke ilişkilerinin her alanda en üst seviyeye çıkmasını ümit ettiğini belirtti.

        Bin Selman, "İran-Suudi Arabistan ilişkileri tarihi dönüm noktasındadır. İki ülke ilişkilerinin her alanda en üst seviyeye çıkmasını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

        Yarın Riyad'da düzenlenecek zirvede İran'ı, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif temsil edecek.

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