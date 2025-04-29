İran Cumhurbaşkanı Bakü’de: Netanyahu’nun ziyareti öncesi gerilimli bekleyiş

Netanyahu’nun ziyaret planı, bölgede artan diplomatik ve askeri tansiyonun gölgesinde şekilleniyor. Netanyahu hükümeti, Gazze’de 50 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan askeri operasyonların baş sorumlusu olarak öne çıkıyor. Uluslararası kamuoyunda ağır eleştirilere maruz kalan Netanyahu hakkında çeşitli ülkelerde savaş suçları kapsamında dava süreçleri de sürüyor. Ayrıca İsrail’in Gazze’deki eylemleri, uluslararası hukukta “işgal” olarak tanımlanıyor.

Nisan ayında İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu’nun Azerbaycan ziyareti için diplomatik görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti. Ziyaretin, Azerbaycan’ın Türkiye ile İsrail arasında Suriye özelinde yürütülen diplomatik temaslarda arabuluculuk rolü üstlenmesinin ardından gelmesi dikkat çekiyor.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kısa süre önce düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamada, İsrail, Türkiye ve ABD arasında Suriye hava sahasının güvenliği ve olası bir askeri tırmanışın önlenmesine yönelik görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Fidan, “Suriye hava sahasına dair net kurallar belirlenmeli, taraflar arasında çatışma riski ortadan kaldırılmalıdır,” demişti.

Nisan ayında Bakü’de düzenlenen Türkiye-İsrail görüşmelerinde ise taraflar, Suriye’de artan gerilimi kontrol altına alma arayışındaydı. Ancak görüşmeler, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesinde yetersiz kaldı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Azerbaycan ziyaretiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Pezeşkiyan’ın bu ziyaretten hemen önce Azerbaycan’da bulunması, İran-İsrail hattındaki gerilimin Bakü üzerinden yeni bir boyuta taşınabileceği yorumlarına neden oldu. Yeni gelişmeler ışığında, Azerbaycan’ın dengeli diplomatik rolü ve bölgedeki güç dengeleri üzerindeki etkisi dikkatle izleniyor.