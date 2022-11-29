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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI İZLE | İran - ABD maçı canlı yayın izle! (Dünya Kupası 2022)

İran - ABD maçı CANLI YAYIN

İran - ABD maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile ABD karşı karşıya geliyor. Grupta İran 3 puanla ikinci sırada yer alırken, ABD ise 2 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. İran ABD maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 29.11.2022 - 22:03 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI İZLE | İran - ABD maçı canlı yayın izle! (Dünya Kupası 2022)

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile ABD kozlarını paylaşıyor.

STAT: Al Thumama Stadı
HAKEM: Antonio Mateu (İspanya)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT Spor

ABD: Turner, Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic, Sargent

İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi, Ezatolahi, Noorollahi, Hajsafi, Gholizadeh, Taremi, Azmoun

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Turnuvaya 6-2'lik İngiltere yenilgisiyle başlayan Carlos Queiroz yönetimindeki İran, ikinci maçında tamamen farklı bir görüntü ortaya koyarak Galler'i 2-0'lık skorla geçti.

İran Milli Takımı'nın maçlarına, futbolcuların ve taraftarların protestolara verdiği destek damga vururken, ABD mücadelesi iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle daha dikkat çekici hale geldi.

Gruptaki İngiltere ve Galler maçlarından beraberlikle ayrılan ABD'nin tur için mutlaka galip gelmesi geliyor.

ABD karşısında alacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını açacak. Beraberlik halinde ise İngiltere-Galler maçının sonucu önem kazanacak. İran ve Galler'in grupta eksi 2 averajı var. Tur için Galler'in rakibini farklı mağlup etmesi gerekecek.

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