İran, 2020 Oscar aday adayını seçti

Oscar sezonu yaklaşıyor. 9 Şubat 2020'de sahiplerini bulacak olan 92. Oscar Ödülleri için hangi filmlerin yarışacağı dedikoduları Hollywood kulislerinde dillendirilmeye başlarken ilk aday adayı film İran'dan geldi.

İran, eski adı 'Yabancı Dilde En İyi Film' olan ancak bu tanımlama sinemacılardan tepki gördüğü için 2020'de itibaren 'En İyi Uluslararası Film' başlığı altında dağıtılacak ödül için filmini seçti.

İran'ın 2020 'En İyi Uluslararası Film' dalında Oscar aday adayı yönetmenler Azadeh Mousavi ve Kourosh Ataee'nin 'Finding Farideh' adlı belgeseli oldu.

İran'ın kez bu dalda temsil edecek ilk belgesel olan 'Finding Farideh'da küçük bir çocukken Hollandalı bir aile tarafından evlat edinilerek Hollanda'ya götürülen 40 yaşındaki bir kadının, biyolojik ailesini bulmak için tekrar İran'a dönmesi ve burada yaşadıklarını anlatıyor.