İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis özel harekatında katıldığı operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 3 kişinin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şahısların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.