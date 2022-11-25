Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Kocaeli'de Irak uyruklu kadın yol kenarında ölü bulundu! - Güncel haberler

Kocaeli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Kocaeli'de dün yol kenarında bir kadının ölü bulunmasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Irak uyruklu olduğu belirlenen kadının ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 25.11.2022 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de Irak uyruklu kadın yol kenarında ölü bulundu! - Güncel haberler
Irak uyruklu kadın yol kenarında ölü bulundu!
0:00 / 0:00
AA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, D-100 kara yolu Hereke mevkisinde dün yol kenarında bulunan ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın cesedinin, kime ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cesedin, eşi ve ailesinin 2 gündür haber alamadığı Irak uyruklu 29 yaşındaki S.A.S'ye ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldığı, S.A.S'nin cenazesinin, ailesinin yaşadığı Yalova'da defnedileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye'ye uyarı! Sağanak ve kar yağışı var
Türkiye'ye uyarı! Sağanak ve kar yağışı var
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu
Mersin'de terör operasyonu! 18 gözaltı kararı
Mersin'de terör operasyonu! 18 gözaltı kararı
TTB Başkanı Fincancı için 7 yıl 6 ay hapis istemi
TTB Başkanı Fincancı için 7 yıl 6 ay hapis istemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.