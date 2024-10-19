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        Haberler Dünya Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'a göre terör örgütü PKK Kerkük'te açıktan faaliyet gösteriyor | Dış Haberler

        Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'a göre terör örgütü PKK Kerkük'te açıktan faaliyet gösteriyor

        Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Irak'ın Kerkük şehrinde varlık gösteren terör örgütü PKK'nın, kentte "sivil toplum örgütü adı altında" açık açık faaliyette bulunduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 23:39 Güncelleme: 19.10.2024 - 23:39
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        'PKK Kerkükte açıktan faaliyete'
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        Turan, basına yaptığı açıklamada, PKK'nın son bir ayda Kerkük'teki Türkmenlere yönelik saldırılarının arttığını belirterek, ​​​​​Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin "Kerkük'ün güvenlik dosyasına" müdahale etmesini istedi.

        Türkmenlerin can güvenliğinin sağlanması için Irak hükümetinin acilen adım atması gerektiğini vurgulayan Turan, Türkmenlere yönelik terör saldırılarının iş yerlerine, çarşılara kadar ulaştığını ifade etti.

        Terör örgütü PKK'nın Kerkük'te açık açık örgütsel faaliyet göstermeye başladığını söyleyen Turan, şöyle devam etti:

        "Irak hükümeti tarafından yürütülen soruşturma ve incelemeler sonucunda Kerkük'te son bir yılda cereyan eden olayların terör örgütü PKK ve kendisine yardım ve yataklık eden bazı siyasi taraflarca gerçekleştirildiği tespit edildi."

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        Turan, 5 Ekim'de Türkmen yetkili Saygın Haceroğlu'na yönelik saldırıda terör örgütü mensuplarının parmağının olduğunu düşündüklerini belirterek, Başbakan Sudani'den bu olayla ilgili soruşturmayı yakından takip etmesini istedi.

        Kerkük'te devlet televizyonunda memur olarak çalışan bir Türkmen gazetecinin evine dün güvenlik gücü üniforması giymiş kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı baskın düzenlendiği bilgisini veren Turan, Türkmenlere yönelik saldırıların arttığını yineledi.

        "Kerkük'te federal hükümete bağlı olmayan güçler varlık göstermeye başladı. Kerkük'ün tamamının güvenliği Bağdat hükümeti tarafından yeniden gözden geçirilmeli." diyen Turan, teröristlere alan açan bu güçlerin derhal kentten çıkarılmasını talep etti.

        Kerkük'te gazetecilerin tehdit aldıklarına ve saldırılara maruz kalmaya başladıklarına işaret eden Turan, "Hükümetin derhal müdahale ederek Kerküklü gazetecilerin canlarını koruması gerekiyor." dedi.

        Turan, Kerkük-Erbil ve Kerkük-Süleymaniye sınırlarında Peşmerge ve Irak askeri güçleri arasında ciddi bir güvenlik boşluğu olduğuna dikkat çekerek, bu boşlukta terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın varlık göstermeye başladığını söyledi.

        Irak hükümetine çağrıda bulunan Turan, bu geniş alanların Irak hükümetine ait güçlerin kontrolünde olmasını istedi.

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        #Kerkük
        #Hasan Turan
        #haberler
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