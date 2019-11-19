19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
On binlerce üyesi Suriye ve Irak'ta hapiste olan terör örgütü DEAŞ'ın yeni saldırılara hazırlandığı iddia edildi.
Irak'ın askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Ellak, CNN International kanalına verdiği röportajda, örgütün 'kasası' konumundaki bazı yöneticilerin Türkiye'ye kaçtıklarını belirtti.
El Ellak, örgütün Gaziantep gibi yerlere kaçan emirlerinden dokuzu hakkında Ankara'ya dosyalar ilettiklerini vurguladı. Iraklı komutan, "Bu kişilerin hala büyük miktarda mali kaynağa erişimi var. Yeni üye toplamanın yanı sıra büyük çaplı saldırılar planlıyorlar" diye konuştu.
BASKIN YAPACAKLAR
El Ellak ayrıca, örgüt üyeleri arasındaki konuşmalardan, Suriye ve Irak'taki hapishanelerde tutulan DEAŞ'lıları kaçırmak için hapislere baskın planladıklarının anlaşıldığını söyledi. Iraklı komutan DEAŞ'ın hapishanelere baskın planına 'Çitleri Yıkmak' kod adını verdiğini ifade etti.
ÖRGÜTÜN 'EN İYİ' BOMBACILARI
El Allak, Ankara'ya dosyaları gönderilen DEAŞ'lılar arasında örgütün bugüne kadarki 'en iyi' bombacıları olarak görülen, Abdullah Fathi ve Hüseyin Farhan Asleni el Cumali'nin de bulunduğunu belirtti.
CNN, Türk yetkililerin konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü söylediklerini iletti.
Ankara, son aylarda DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yakın akrabaları olmak üzere onlarca DEAŞ üyesini yakalamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!